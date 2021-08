La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va assegurar ahir que Espanya està «preparada» per a la inoculació d’una tercera dosi contra la covid-19 i va avançar que el grup d’experts en vacunes podria tenir preparada una proposta sobre aquesta qüestió la setmana vinent. «Esperem que la pròxima tinguem una possible proposta on pugui determinar-se quan i, en qualsevol cas, a quin col·lectiu vacunem amb la tercera dosi», va comentar la ministra en roda de premsa després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

Darias va informar que la Ponència de Vacunes es reunirà de nou la setmana que ve per a continuar treballant en la tercera dosi, per la qual cosa va instar a «esperar que es pronunciï». En aquest sentit, va recordar a més que s’està a l’espera de la posició de l’Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), els resultats dels assajos clínics i de l’evidència en el món real, malgrat que altres països s’han avançat a aquestes proves científiques.

«El pronunciament de l’EMA sempre és important, com saber el resultat dels assajos clínics, però la decisió dependrà de les autoritats sanitàries de Salut Pública. Esperarem a la setmana vinent que la ponència es reuneixi i conèixer la proposta», va sostenir.

En qualsevol cas, va manifestar que Espanya «està preparada si així es decidís la inoculació d’aquesta tercera dosi». «Però cal definir quan, a qui, si hem de fer-la coincidir amb la vacuna de la grip... Hi ha una sèrie de qüestions que hem de resoldre», va dir.

La ministra va admetre que «comença a sorgir un cert consens» de la vacunació en algunes persones amb un possible menor nivell d’anticossos, com els pacients amb immunodepressió. «Podria ser, però esperaré que sigui la Ponència de Vacunes la que ho faci», va puntualitzar.

D’altra banda, la Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va acordar que es pugui vacunar els menors de 65 anys que ja han passat la covid-19 per sota del període de sis mesos que es plantejava fins ara.

Darias va destacar que aquesta decisió es pren a causa de la «major quantitat de dosis disponibles» en aquests moments davant de la situació quan es va redactar l’Estratègia de Vacunació, quan la disponibilitat era limitada.

Moltes comunitats autònomes ja han reduït el temps d’espera entre el moment de la infecció i el de la vacunació.