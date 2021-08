El monjo de Poblet acusat d'un delicte d'abús sexual a una menor s'hauria declarat culpable "d'un sol tocament" davant del jutge de guàrdia de Valls, segons han informat fonts del monestir cistercenc a l'ACN. La declaració s'ha fet aquest dijous al migdia després que fos detingut aquest dimecres pels Mossos d'Esquadra de Valls i hagi passat la nit a comissaria. El magistrat l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. Des del monestir també han explicat que el cas s'hauria iniciat arran d'una fotografia feta per un turista alemany, que va veure l'home jugant amb la nena d'una manera que no hauria considerat apropiada. De fet, a la fotografia s'apreciarien indicis del tocament, segons les mateixes fonts.

Tal com ha determinat el magistrat, el frare haurà de comparèixer periòdicament davant l'autoritat judicial. El jutge també li ha retirat el passaport, li ha prohibit sortir del país i li ha imposat una ordre d'allunyament mínim de 200 metres de la víctima, així com la prohibició de comunicar-s'hi per qualsevol via. La causa serà investigada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Valls.

Els fets es van produir el 15 d'agost després de la missa a l'interior de l'església. Membres d'una família que sovint visita el monestir i que coneix alguns dels frares es van acostar a parlar amb dos d'ells -un dels quals és l'acusat- en una zona tancada al públic general, darrere unes reixes però visible per a tothom. Segons les fonts consultades, l'acusat es va quedar jugant amb la menor, però sempre a prop de la resta. Des de la comunitat també han explicat que en aquell moment a l'església hi havia més gent perquè era quan començaven les visites turístiques. Va ser aleshores quan un turista alemany es va acostar a la reixa i va considerar que la manera de jugar del monjo amb la nena no era adequada. Segons sembla, després d'observar-los un parell de minuts va fer-los una fotografia, en la qual s'apreciarien indicis d'un tocament.

El turista finalment va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra i va aportar la foto com a prova. Els agents van obrir una investigació i van contactar amb la família que, segons les fonts monàstiques, no haurien detectat cap problema durant la trobada amb els frares. Finalment, els agents van detenir el monjo després d'haver parlat amb responsables de Poblet.

En un comunicat, el monestir ha apuntat que l'abat Octavi Vilà ha pres diferents mesures arran de tenir coneixement dels fets. Primer ha prohibit cautelarment el frare d'exercir els seus drets capitulars, de fer qualsevol activitat pastoral i d'abandonar la clausura. També ha obert una "investigació prèvia canònica", "sempre d’acord amb el que preveu la legislació civil per aquests casos", per informar dels fets la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Finalment, ha ofert la "col·laboració plena" amb les autoritats policials i judicials per esclarir els fets i depurar les responsabilitats que se'n poguessin derivar, "tot respectant sempre el dret a la presumpció d'innocència de l'acusat".

Alhora, el monestir ha expressat la seva solidaritat i suport "amb tots aquells que es puguin sentir afectats amb aquests fets, particularment amb la família de la menor". "Ens dol profundament aquesta situació i manifestem de manera contundent el compromís i la voluntat de lluitar contra tota mena d'abusos a l'Església", han indicat. Finalment han manifestat que el monestir "amb les oportunes mesures de prevenció que s'hi estan implementant, ha de ser un lloc absolutament segur per a la infància i la joventut".