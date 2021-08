Els Mossos investiguen l’assassinat d’un nen de dos anys, en un hotel de Barcelona, presumptament a les mans del seu pare, que va fugir. Per la qual cosa la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra li estan buscant en un operatiu muntat primer per a Barcelona i ampliat després per a tot Catalunya.

Cap a les 22.30 hores d’aquest dimarts, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van trobar al nen a l’interior d’una habitació d’un hotel del districte de Sants-Montjuïc i es va activar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos van obrir una recerca per a esbrinar les circumstàncies d’aquest succés i la seva autoria, i busquen com a presumpte autor dels fets al pare del nen per a detenir-lo.

Segons va avançar la mare a la Cadena SER, que s’estava separant de la seva parella, hauria trucat alertant que el pare s’havia emportat al nen a un hotel de Barcelona i que li enviava missatges dient-li que «se’n penediria».

El Sistema d’Emergències Mèdiques va enviar al lloc quatre ambulàncies, una de pediàtrica, però els sanitaris, que van trobar el nen inconscient i amb la cara morada, no van poder reanimar-lo. Després d’analitzar les càmeres de seguretat, els investigadors van comprovar que l’home s’havia escapat saltant la tanca de la piscina de l’hotel, passades les deu de la nit, i que havia fugit cap a Montjuïc.

Poc abans, havia sortit de l’habitació, a la setena planta de l’Hotel Concòrdia, a l’avinguda del Paral·lel, per comprovar que no hi havia ningú al passadís.

Els Mossos van difondre la fotografia del suposat parricida. L’Ajuntament de Barcelona va oferir ahir suport psicosocial i acompanyament a la mare del nen. Ho va dir la tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, en un tuit recollit per Europa Press en què va condemnar «aquest terrible homicidi d’un nen petit» i va assegurar que estan seguint el cas de prop. L’Ajuntament de Barcelona va convocar ahir a les 19.00 hores a la plaça Sant Jaume un minut de silenci en senyal de dol i de rebuig per l’homicidi.

A través d’Instagram, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va convidar «la ciutadania a sumar-se a aquesta mostra de rebuig de la violència i a expressar el seu condol i suport a la mare i a la família afectada».