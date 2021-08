El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, creu que Pedro Sánchez, hauria de participar a la taula de diàleg "si es vol comprometre a fons en trobar una sortida" al conflicte. Així ho ha expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha insistit que a la seva formació són "escèptics" amb aquest espai de negociació perquè no tenen cap indicador que els puguin ser "optimistes". Així, ha advertit del "gran risc" que el PSOE vulgui utilitzar la taula de diàleg "per dividir l'independentisme i canviar el focus" i per "utilitzar-la només com una foto". "Hem de ser molt prudents", ha afegit. Finalment, ha afirmat que la unilateralitat "forma part del projecte del país".

Sànchez ha dit que l'escepticisme amb què parlen de la taula de diàleg els membres de JxCat -el mateix vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, la setmana passada-, "no és un tema nou". "Només cal llegir els acords de legislatura que vam segellar amb Pere Aragonès, on de manera clara i nítida diem que som escèptics", ha recordat. El dirigent de Junts ha expressat que ja li agradaria poder ser entusiasta en l'espai, però que no té cap indicador o actitud que li ho permeti ser. A tall d'exemple, ha dit que a hores d'ara hauria d'haver-hi ja una sèrie de contactes entre executius per preparar la cita -prevista per a la setmana del 13 de setembre- i que no li consta que estigui en marxa.

Sànchez també ha avisat del "risc" que el govern espanyol utilitzi la taula de diàleg "només com una foto". I ha fet una crida a ser "molt prudents" i "no regalar fotografies" que no consonen amb la realitat. Sobre la data de caducitat a l'espai, ha assegurat que qui posa calendari no és Junts, sinó ERC i la CUP, en el marc del seu acord per la investidura. El marge que li donen a l'espai és de dos anys -fins al 2023. "I a nosaltres ens sembla bé", ha afegit Sànchez, que recorda que damunt la taula hi ha d'haver "dos punts irrenunciables: amnistia i autodeterminació".

D'altra banda, Sànchez ha reivindicat la unilateralitat com una "eina i un dret legítim quan un estat nega drets". "No en parlem ara per posar problemes a la taula de diàleg, forma part del projecte d'aquest país", ha raonat, "una altra cosa és si s'ha d'activar o no, en quin moment i en quines formes". D'aquesta manera, ha admès que "si es repeteix el mateix que el 2017, possiblement passaria el mateix". Per això ha afirmat que "en aquests moments ningú proposa la unilateralitat per exercir-la en aquests moments". "Que el quan no sigui ara no vol dir que hi renunciem", ha dit.

Pressupostos amb ERC, Junts i CUP

El secretari general de Junts ha assegurat que la prioritat per als pressupostos és "aprofitar la majoria" de la investidura per tirar endavant els comptes. I ha augurat que no hi haurà "problemes rellevants" per arribar a un acord. "Sóc optimista, ho aconseguirem", ha manifestat. I ha dit que no li consta que per part dels anticapitalistes hi hagi cap "línia vermella" en relació amb la negociació dels comptes i l'ampliació de l'Aeroport del Prat. De fet, sobre aquest assumpte, s'ha compromès a que "no hi haurà afectació a la zona de l'espai de la Ricarda" i que s'aprofitaran les inversions per "descarbonitzar" bona part de l'activitat lligada a la infraestructura.

Unitat d'acció al Congrés

Jordi Sànchez ha reclamat "unitat d'acció" de l'independentisme al Congrés. Amb la vista posada als Pressupostos Generals de l'Estat, ha reclamat "no regalar els vots a canvi de res": "Els vots independentistes només tenen sentit si són a canvi d'alguna cosa".

JxCat tornarà els crèdits que va obtenir per presentar-se a les eleccions

El secretari general del partit ha explicat que Junts "tornarà tots els crèdits que va obtenir per presentar-se a les eleccions" d'aquí a poc i que, d'aquesta manera, encararà el repte de les eleccions municipals "sense deutes". També ha expressat la voluntat que Junts es presenti sola, tot i que creu que es trobaran "fórmules per incorporar i sumar".