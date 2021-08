Almenys 13 persones han mort i varies desenes han resultat ferides en les dues explosions que s'han produït a les immediacions de l'aeroport de Kabul, segons informa Reuters citant fonts talibanes. Des del Departament de Defensa dels Estats Units han confirmat les dues explosions, una en una porta d'accés a l'aeròdrom i i l'altra al bar d'un hotel pròxim al recinte. Milers de ciutadans afganesos es trobaven aglomerats a la zona intentant sortir del país en els vols d’evacuació internacionals.

El portaveu del Departament de Defensa nord-americà, John Kirby, ha dit que a hores d'ara "no està clar" el nombre de víctimes, encara que ha afirmat que hi ha "víctimes nord-americanes". Els Estats Units i diversos països europeus havien advertit en les últimes hores del risc "creïble" i "imminent" que hi hagués un atac terrorista a l'aeroport de la capital afganesa. De fet, l'ambaixada nord-americana a Kabul havia demanat als seus nacionals anar-se'n de la zona.

Durant l'atac també s'haurien produït diversos trets, segons el Pentàgon. El ministre de Defensa britànic, James Heappey, ha explicat que hi havia informació «molt creïble» d’un possible atemptat suïcida contra les persones que s’amunteguen a les portes de l’aeròdrom per intentar sortir del país. L'ambaixada dels Estats Units a Kabul demana als ciutadans que no vagin a l'aeroport i que fugin del lloc dels fets, així com dels accessos est i nord del mateix aeroport. "Haurien de marxar immediatament".

#ExplosiónEnKabul ✈️ 🇦🇫

⬇️#Informa @ActualidadRT

"Heridos en la explosión fuera del aeropuerto de Kabul



📌 Imágenes de algunos heridos que dejó la explosión y ataque con armas de fuego a las afueras del aeropuerto de Kabul."

Cortesía: @AsvakaNews pic.twitter.com/AEbxgU9XqC — Análisis Urbano (@AnalisisUrbano) 26 de agosto de 2021

No hi ha baixes espanyoles

Fonts del Ministeri de Defensa espanyol han confirmat que no hi ha baixes ni ferits entre els militars i el personal civil espanyol desplegats a l’aeroport de Kabul després de l’explosió registrada.

De moment, no hi ha informació oficial sobre l’ocorregut o les víctimes de l’explosió, amb el país submergit en la incertesa després de la caiguda del Govern, i a l’espera de la conformació del Govern talibà.