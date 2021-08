L’estiu, que ja encara la seva recta final sense oci nocturn legal, deixa enrere xifres ruïnoses per al sector a Catalunya. Segons un estudi amb participació de les patronals FECALON i el Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província (integrades dins l'organització empresarial Espanya de Nit), la facturació dels establiments d’oci i espectacles catalans amb prou feines ha arribat al 3,68% de la xifra de l’agost del 2019. La dada és més greu encara que la mitjana espanyola, on s’ha quedat en l’11,46%. Després de setmanes d’aturada i sense resposta de les administracions, anuncien noves protestes i mobilitzacions.

L’estudi, que aprofundeix en la situació econòmica d’un sector molt castigat per la pandèmia, recull també la decepció dels empresaris. Fan una valoració crítica i molt negativa de la gestió política de l’última fase de la crisi del coronavirus, destaquen les dues entitats en un comunicat. En una escala d’1 a 10 per valorar el compliment de les expectatives que tenia el sector sobre com funcionaria l’estiu, atorguen un 1,6 de puntuació. «Únicament el 8,2% dels enquestats han cobert les seves previsions, i «per al 91,8% la gestió política ha resultat desastrosa per a la reactivació de l’activitat».

Les dades analitzades per Espanya de Nit reflecteixen que les pimes catalanes han rebut ajudes per un 17,60% del valor de les pèrdues acumulades (per sobre del 12,5% nacional) durant els més de 17 mesos d’afectació.

Reobrir amb urgència

Amb aquest panorama, segons l’opinió del 96,2% d’enquestats, la «situació actual del sector és insostenible» i fa necessària la reactivació del calendari d’actes de protestes i mobilitzacions. Tant per reivindicar la reobertura de l’activitat al 100% al setembre, com per ampliar els ajuts econòmics que evitin el tancament definitiu de moltes empreses.

El 83,2% dels enquestats a Espanya culpen les comunitats autònomes de les restriccions que no només han congelat l’oci legal sinó que no han pogut desenvolupar «un dic de contenció davant l’oci irregular i les festes i aglomeracions». Un percentatge similar afirma el mateix respecte a la problemàtica dels botellots, cada vegada més enquistada. Tres de cada quatre es queixen també que no hi hagi hagut capacitat d’implantar el Certificat Sanitari Digital d’accés a la diversió regulada.

Per això, reivindiquen la reobertura dels negocis fins a les quatre de la matinada, davant «la preocupació que comparteixen a Catalunya» els ajuntaments, entitats, partits polítics, policies locals i Mossos per la «falta de recursos humans i econòmics» per contenir els excessos nocturns.