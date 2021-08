Els bombers que formen part del dispositiu de rescat en l'esfondrament parcial d'un edifici a Peníscola han localitzat minuts abans de les 8 hores d'aquest dijous el cos sense vida del menor desaparegut. S'ha mobilitzat l'equip psicosocial per atendre la família. Segons fonts pròximes al dispositiu de rescat, tenia entre 14 i 15 anys i era veí de Morella.

L'operatiu de rescat, que ha treballat tota la nit, va aconseguir a localitzar una persona amb vida a l'última hora d'aquest dimecres. En les imatges, donades a conèixer pel mateix consorci, s’aprecien la dificultat de poder alliberar aquesta persona que, segons ha pogut saber Mediterráneo, es tracta d’un home de mitjana edat, empadronat a Peníscola i que residia a l’immoble enderrocat durant tot l’any.

(0:05 h) Momento en que se ha rescatado a una persona con vida en el #derrumbePeñíscola. pic.twitter.com/3QPqMomj1p — GVA 112CV (@GVA112) 25 de agosto de 2021

La víctima es trobava en una situació «molt complexa» amb «grans traumatismes i un gran xoc», segons ha assenyalat el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, desplaçat a la zona. Abans de ser totalment excarcerat ja se l’havia calmat amb una via per part dels serveis sanitaris desplaçats a la zona.

De moment continuen les tasques de rescat de les altres dues persones atrapades sota de les restes de l’edifici, en les quals participen 140 persones pertanyents a diferents unitats.

L'edifici de tres plantes de la urbanització Font Nova de Peníscola es va esfondrar parcialment ahir al vespre per motius que es desconeixen. Els Bombers de Castelló han desplegat al lloc dels fets sis dotacions, a més de la unitat de restat i salvament, la unitat canina i la unitat de maquinària i logística. Per la seva banda, l'Ajuntament de Peníscola ha avisat als tècnics en estructures per analitzar l'estat de l'edifici sinistrat, un bloc d'apartaments, principalment de segones residències.