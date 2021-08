El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aquest dijous les restriccions demanades pel Govern per contenir la cinquena onada de la covid-19 a Catalunya. El toc de queda s'acaba la mitjanit d'aquest dijous, però es mantindran almenys una setmana més les limitacions de les reunions a un màxim de deu persones i el 70% de l'aforament a les cerimònies religioses, que podran tenir entre 1.000 i 3.000 assistents.

El tribunal apunta en la interlocutòria que aquestes limitacions ja es van avalar anteriorment i que estan "estan degudament justificades". La Generalitat argumentava que el 29,5% dels brots actius s'han presentat en l'àmbit familiar, el 20,8% en residències geriàtriques i el 19,5% en l'àmbit social.

La Generalitat ha optat aquesta setmana per renunciar al toc de queda, després que el TSJC hagi tombat dues vegades la mesura. El Govern va prorrogar aquest dimarts les mesures de contenció de la covid publicades el 19 d’agost, és a dir, la limitació d’assistents a reunions o trobades familiars i de caràcter social, però descarta continuar amb la seva restricció més polèmica, la de la mobilitat nocturna, que aquesta mitjanit decaurà també en els 19 municipis on encara estava vigent.

Aragonès la continua veient necessària

La mesura queda aparcada malgrat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia insistit en la seva intenció de mantenir-la, perquè, segons la seva opinió, continuava sent «necessària» per frenar no només l’avanç del coronavirus, sinó també per evitar les aglomeracions de persones que s’han vist en els últims temps bevent al carrer en botellots.