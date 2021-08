Després que el Govern hagi renunciat a demanar el toc de queda nocturn per a cap municipi i que ahir el TSJC avalés la pròrroga de la limitació de les reunions de més de 10 persones, aquestes són les restriccions anti-covid vigents a Catalunya des d’avui i fins al 3 de setembre, segons la resolució de Salut i Interior que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC):

A continuació repassem com estan les mesures de restricció en els diferents àmbits:

Oci nocturn

Es manté el tancament de l’oci nocturn interior. La mesura no afecta espais exteriors com les terrasses.

La mesura no afecta espais exteriors com les terrasses. Acabament de totes les activitats a les 00.30 hores i registre d’assistents obligatori (les dades s’han de guardar durant un mes per permetre la traçabilitat dels contactes en cas que hi hagi un cas de covid-19).

La disposició dels clients ha de limitar grups de màxim 10 persones a l’exterior, garantint la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.

Restauració

Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

Capacitat del 100% a l’exterior i 50% a l’interior. Horari màxim d’obertura fins a les 00.30 hores.

Es restableix el consum en barra , amb una separació interpersonal d’1,50 metres.

Es limita a sis persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l'interior i 10 a l'exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

o agrupació de taules a l’interior i 10 a l’exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l’interior i d’1,5 metres a les terrasses.

Distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.

A l'interior: aforament del 50% i bona ventilació.

i bona ventilació. No es pot fer cap activitat de ball.

El servei només es pot portar a terme de les 6.00 hores a les 00.30 hores. Els clients no es podran mantenir a l’establiment fora d’aquesta franja horària. Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats a centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que realitzen prestació laboral i a les persones que estan ingressades, i en els serveis de menjador de caràcter social.

Esport

Les instal·lacions esportives poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents: aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines, control d’accés i bona ventilació dels espais tancats

Les activitats en grup en espais tancats es poden realitzar si acrediten el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden portar a terme amb aforament del 50% i excepte a les piscines, sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participen en les competicions permeses.

En espais a l’aire lliure es poden portar a terme activitats grupals respectant el límit de l’aforament al 70%.

Respecte a les competicions esportives de futbol i bàsquet professional se seguiran les estipulades pel Consell Superior d’Esports. Per a la resta de competicions a l’aire lliure, l’aforament és del 70% i un màxim de 3.000 persones. En espais tancats, aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones.

Comerç

Limitació del 70% d’aforament al petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris. Horari màxim d’obertura fins a les 00.30 hores

Comerç minorista

Aforament del 70%.

Aplicació de manera rigorosa de les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

Aforament del 70%.

Aplicació de manera rigorosa de les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Establir sistemes de control d’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d’aglomeracions.

Es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com per exemple zones infantils, *ludoteques o àrees de descans.

Han de complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Mercats no sedentaris i fires mercat

Aforament del 70%.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Mobilitat i reunions

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, no poden superar el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes en grup a l’espai públic. Excepte les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa i en les de l’oci educatiu.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de Covid o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l’accés als espais de titularitat pública, com parcs, platges o altres de similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores.

Es prohibeixen els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre la 01.00 hores i les 06.00 hores als municipis següents: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d’Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.