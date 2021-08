La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va escriure una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per reclamar-li ajut per a una cinquantena de diputades que integraven l’Assemblea Nacional de l’Afganistan.

A la carta, Borràs demana que exigeixi els caps d’estat dels països de la Unió Europea i dels Estats Units que, «amb la màxima urgència, llancin una operació de rescat» de les parlamentàries i les seves famílies. La presidenta de la cambra exigeix «un pla valent i realista de protecció» que s’executi «ràpidament» i afirma que poden comptar amb el Parlament i el poble de Catalunya.

Borràs recorda a Von der Leyen que la comunitat internacional «va pressionar perquè la nova constitució afganesa establís que el 25% dels escons fossin reservats per a dones» i que «ara ningú s’ha recordat de la cinquantena de diputades» que continuen a Kabul, «amagades per por de les represàlies de què, sens dubte, seran objecte».

La presidenta de la cambra catalana considera que les diputades afganeses «representen, com ningú, el desig de democràcia, llibertat i equitat de la societat afganesa». «El seu pas com a servidores públiques tenia un risc que ara es fa evident de forma dramàtica i els demòcrates d’arreu del món no els podem girar l’esquena», va raonar.

Finalment, Borràs admet que una operació com aquesta «té una gran complexitat» però demana «per dignitat, per humanitat i per solidaritat» no quedar-se de braços plegats «com si l’horror que veiem a venir fos inevitable».

Catalunya acollirà 121 evacuats

Catalunya acollirà per ara almenys 121 refugiats afganesos arribats a l’Estat espanyol en el marc de les operacions d’evacuació de l’exèrcit espanyol i les forces internacionals.

En concret, 58 persones arribaran a la demarcació de Barcelona, 48 a Girona i 15 a Tarragona, tot i que les xifres podrien seguir augmentant en les properes hores i dies.

Dels 121 refugiats que aniran a Catalunya, 70 són homes i 51 són dones. De tots aquests, 54 són menors d’edat.

En total, des de l’inici de les repatriacions han arribat a Torrejón 1.584 persones, de les quals 1.268 provenien dels contingents espanyols i la resta d’altres avions europeus o dels Estats Units.

Fins ara, han entrat al sistema d’acollida 759 afganesos.