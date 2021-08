Els advertiments dels Estats Units i el Regne Unit s’han complert. Els voltants de l’aeroport de Kabul, on milers de persones fa dies que s’amunteguen per mirar d’abandonar el país, han estat objecte d’un atemptat terrorista múltiple reivindicat per Estat Islàmic Província de Khorasan (ISKP), un grup islamista que actua a l’Afganistan i que és rival dels talibans.

El Govern dels EUA no havia especificat ahir al vespre si hi havia hagut dues explosions o si se’n confirmava una tercera, com apuntaven anit algunes fonts. Almenys una d’elles es va produir molt a prop de l’aeròdrom. El nombre de víctimes en l'atac a l'aeroport de Kabul va creixent a mesura que passen les hores. Segons ha informat la BBC, que cita un alt responsable sanitari, són ja almenys 60 morts i 140 ferits. El general Kenneth McKenzie, cap del Comandament Centrals dels EUA, detalla que entre les 60 víctimes mortals hi ha dotze soldats americans, a més d'una quinzena de ferits. També haurien mort civils afganesos, segons la informació que surt del Pentàgon i que titlla d'"odiós" l'atac a Kabul.

Es creu que una de les explosions podria tractar-se d’un atac suïcida d’un individu que va fer detonar una armilla amb explosius. Com sol passar en aquests casos, la Casa Blanca manté una línia oberta de comunicació amb els responsables en el Congrés d’Exteriors i Intel·ligència. Entre ells, figura el president del comitè d’Intel·ligència de la Cambra baixa, el demòcrata Adam Schiff, qui en un comunicat va dir: «Encara que és massa aviat per extreure conclusions sobre els que en són els responsables, EI tenia una clara motivació per interrompre els nostres esforços per evacuar dotzenes de milers de persones».

En el moment de les explosions, milers de ciutadans afganesos estaven amuntegats al voltant de l’aeroport intentant sortir del país en els vols d’evacuació internacionals.

La filial d’EI responsable de la carnisseria és coneguda com a Estat Islàmic de Khorasan (com alguns els gihadistes es refereixen a l’Afganistan), va ser creada en 2015 i és enemiga acèrrima tant dels EUA com dels talibans, als que no perdonen el pacte amb EUA per a la retirada de tropes. Ja el diumenge, el secretari d’Estat, Antony Blinken, va advertir dels creixents riscos de seguretat a l’Afganistan a mesura que passen els dies.

El cap de la diplomàcia va remarcar que l’operatiu d’evacuació té lloc «en un ambient hostil en una ciutat i un país ara controlat pels talibans» i amb «la molt real possibilitat d’un atac d’Estat Islàmic» . El Govern no va precisar si aquests atacs alteraran els seus plans d’evacuació i retirada de tropes.

Fins dimecres, els EUA havia assegurat que seguiria fent evacuacions fins avui, límit marcat pel president, Joe Biden, el 31 d’agost, i que prioritzaria la sortida de les tropes l’últim parell de dies. El contingent actual és d’uns 5.400 soldats.

El nou règim tenia previst reprendre els vols comercials normals a l’aeroport quan les forces occidentals l’abandonessin, potser cedint-ne la gestió a Turquia. Aquest pla podria variar després de l’atemptat.