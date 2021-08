L’anàlisi detallada dels pendrives intervinguts a l’entrenador de futbol de categoria infantil d’un municipi de la comarca murciana d’Horta detingut el desembre del 2019 per presumptes abusos sexuals a menors, després que la seva exdona descobrís per casualitat el material de pedofília en un dels ‘pendrive’, és aclaparadora.

Els investigadors del Grup de Menors (Grume) de la Policia Nacional van trobar més de 50.000 fotografies i vídeos de pornografia infantil, on hi havia contingut que ell mateix va elaborar, en el qual es reconeixen nens del seu entorn, també familiars, dels quals abusava mentre estaven adormits o drogats.

El presumpte pederasta, militar de professió, s’enfronta a una pena de 50 anys i mig de presó per tres delictes continuats d’abusos sexuals a una persona menor de 16 anys, cinc d’elaboració de material pornogràfic amb nens i un altre de tinença de pornografia infantil, segons la petició del Ministeri Fiscal, que exerceix l’única acusació.

Renúncia a interposar denúncia

De fet, la mare dels tres germans que apareixen als vídeos, entre els quals hi ha el fillol de l’acusat, que tot just tenien en el moment dels fets vuit, set i cinc anys, va renunciar a interposar cap denúncia per recomanació d’un psicòleg que va tractar els nens, ja que ells no són conscients de l’ocorregut a l’haver patit els abusos en estat de somnolència i creu que un procés penal podria ser contraproduent per a ells.

Per això, la Fiscalia ha estimat que no sigui necessari l’exploració dels menors, ni tan sols la pràctica d’una prova mitjançant càmera Gesell, i que la contundència del material gràfic intervingut al processat –en el qual se l’identifica plenament– sigui prova suficient per condemnar-lo.

El seu cosí, també

De la mateixa manera, una altra de les víctimes reconeguda a les imatges és cosí de l’acusat, que era menor en el moment dels abusos, però que ara, que ja és major d’edat, també ha optat per no acusar el seu familiar. Finalment, en la causa figuren 38 arxius d’un altre adolescent despullat que aparenta menys de 16 anys, a qui el processat li realitza tocaments i fel·lacions, i que no ha pogut ser identificat per la policia.

Els fets, dels quals va informar en exclusiva Levante-EMV al seu dia, van ser destapats la nit de Nadal del 2019, quan la dona de l’acusat, entrenador d’un equip de futbol infantil d’Horta en el qual entrenava nens d’entre 10 i 15 anys, va alertar la policia perquè acudissin al seu domicili després d’haver trobat per casualitat imatges de contingut pedòfil explícit a l’obrir a l’ordinador un ‘pendrive’ que hi havia a la motxilla del seu marit.

Material trobat per la seva dona

La dona ja sospitava que passava alguna cosa estranya –tot i que ni de bon tros s’esperava que fos tan greu– a l’haver trobat roba interior de nen entre les pertinences del seu marit unes setmanes abans. Era només la punta de l’iceberg de la seva depravació. Perquè quedés constància de la troballa en cas que el seu home volgués eliminar les proves, la dona va gravar amb el seu mòbil el moment en què obria la motxilla del seu marit, trobava la roba interior de nen i un pot de xiclets amb sis dispositius d’emmagatzematge, on posteriorment la policia ha localitzat més de 50.000 arxius de contingut pedòfil.

El pederasta està en llibertat

La fiscalia considera que l’acusat, que s’ha acollit al seu dret a no declarar des que va ser arrestat i durant tota la fase d’instrucció, es va aprofitar de la seva «situació privilegiada» com a entrenador d’un equip d’infantil per «gravar els menors quan es trobaven nus als vestuaris, conservant les gravacions per al seu ús i il·lícit gaudi».

Així mateix, també està acusat d’abusar de tres fills d’una amiga seva aprofitant la seva relació d’amistat, en dates no determinades de 2014, quan es quedava a soles amb els menors, de cinc, set i vuit anys, tant al domicili familiar com al seu pis de solter. Per aquests fets, com que hi va haver accés carnal, se li imputa un delicte continuat agreujat d’abusos a persona menor de 16 anys.

Per tot això s’enfronta a 50 anys i mig de presó i 83 anys més de llibertat vigilada, i se l’inhabilita de qualsevol professió relacionada amb menors per un termini de 43 anys. Malgrat la gravetat de les penes, l’acusat es troba en llibertat a l’espera de judici.