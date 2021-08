Els esforços d’Espanya per treure ciutadans afganesos prooccidentals del seu país no han acabat amb la partida dels dos últims avions de la base dubaiana d’Al Minhad cap a Madrid aquest divendres. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat en una compareixença al Palau de la Moncloa l’inici d’«una segona fase» de l’operació de rescat, en la quals «buscarem altres vies» –ha dit– «de forma discreta» per extreure de la zona de perill més persones.

El darrer avió de la primera fase de la missió espanyola a l'Afganistan a dos quarts de vuit del vespre d'aquest divendres a l'aeròdrom militar de Torrejón de Ardoz. En total són 195 persones, entre militars, cos diplomàtic, així com col·laboradors afganesos i les seves famílies. Amb ells són un total de 2.206 les persones evacuades de l'Afganistan. D'aquests, hi ha un miler de refugiats que ja han estat distribuïts pel sistema d'acollida i prop de mig miler més ho farà en els pròxims dies. Durant el procés d'evacuació, han arribat a Torrejón disset vols, dels quals onze noliejats per Espanya.

Sánchez no ha especificat la forma en què es farà, ni el termini, ni tampoc quants col·laboradors dels països d’Occident s’han quedat sense poder ser rescatats, però sí que ha fet una crida als països de la UE per «treballar units» en aquest nou afany. «El Govern d’Espanya no es desentendrà d’aquells afganesos que no han pogut sortir del país», ha promès. En aquest sentit, l’Executiu treballa en el disseny d’un nou operatiu, ha assegurat.

El president ha fet al·lusió també a les explosions registrades ahir als voltants de l’aeroport de Kabul per expressar «la més enèrgica condemna del Govern d’Espanya». «En els últims dies hem sigut testimonis una vegada més per desgràcia de l’horror de la violència, del fanatisme», ha dit.