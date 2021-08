El president dels EUA, Joe Biden, va fer dijous un discurs de dolor i promeses de venjança per fixar la nova meta internacional dels Estats Units a «perseguir el terrorisme allà on sigui», però assenyalant que això no justifica una presència permanent a l’Afganistan com fins ara.

«Han mort herois, perquè són la columna vertebral d’Amèrica, el millor que aquest país té per oferir», va afirmar com a homenatge als soldats morts. I va recordar que el seu fill mort per un tumor cerebral també era soldat, així que podia saber el que sentien les famílies. En un to paternalista, va prometre que les seves morts serien venjades. «No perdonarem i els castigarem per això», però va insistir a separar els responsables i a no culpar de les morts als talibans.

«Els talibans no són bons nois, però estem parlant amb ells perquè tenim un enemic comú», va dir, en referència a Estat Islàmic, la branca afganesa del qual ha reivindicat els atemptats.