El director regional d’Emergències de la Regió del Mediterrani Oriental de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Rick Brennan, va advertir que algunes professionals sanitàries a l’Afganistan «no assisteixen al seu lloc de treball» per l’ascens al poder dels talibans, que són contraris als drets de les dones.

Brennan va assegurar que «n les dues últimes dècades hi ha hagut enormes avanços sanitaris a tot l’Afganistan». «Encara que l’Afganistan continua sent un lloc difícil per ser dona o nen, hem de recordar que les taxes de mortalitat materna s’han reduït entorn del 60 per cent i les taxes de mortalitat infantil entorn del 50 % en les dues últimes dècades. A més, s’ha format milers de treballadors sanitaris, entre ells dones, llevadores, infermeres, metges, etc. No podem permetre que es retrocedeixi en aquests assoliments sanitaris», va defensar.