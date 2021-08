L’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va dir ahir que està esbossant diferents escenaris a l’Afganistan una vegada que les evacuacions àrees arribin a la seva fi d’aquí a quatre dies, la qual cosa podria portar a un èxode d’afganesos a través de les fronteres terrestres d’aquest país.

L’escenari més negatiu es basa en la sortida de fins a mig milió d’afganesos, especialment als països veïns, encara que va assegurar que ara com ara la situació als encreuaments fronterers és manejable.

«La situació és canviant. Estem veient diferents possibilitats i preparant un pla de contingència amb diferents escenaris de sortida (de refugiats) i entre aquests el pitjor seria el d’un flux de 500.000 persones», va declarar en una roda de premsa a Ginebra la número dos d’aquest organisme, Kelly Clements.

Informacions que arriben des d’alguns dels encreuaments més utilitzats a la frontera entre l’Afganistan i el Pakistan, com el de Spin Boldak i Khyber, indiquen que hi ha una pressió d’afganesos que desitgen creuar, però que aquests passos estan únicament oberts per al comerç de mercaderies i per als que tinguin els papers en regla.

No obstant això, Clement va indicar que a grans trets el pas de vianants als encreuaments entre tots dos països «s’assembla al que es veia des de fa diverses setmanes», amb unes 25.000 persones que creuen diàriament en tots dos sentits.

«En tot cas no hem vist persones que s’acostin a l’ACNUR a demanar ajuda», va indicar. Va sostenir que una situació similar s’observa als passos a la frontera amb l’Iran.

Esperança de fronteres obertes

«Tenim esperança que no ínicament a la regió, sinó a tot el món, els governs mantinguin les seves fronteres obertes per a les persones que busquen protecció», va assenyalar la responsable de l’ACNUR.

Actualment hi ha 2,3 milions de refugiats afganesos arreu del món, dels quals el 90% són al Pakistan i a l’Iran.

L’organisme va assenyalar que ara necessita que els donants facin un pas endavant amb finançament a Nacions Unides perquè l’organització pugui fer costat als països veïns (Tadjikistan, Turkmenistan i Uzbekistan) que rebin afganesos refugiats.