El Departament de Salut va declarar ahir que hi ha 20 pacients menys ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) a causa de la covid-19 en les últimes hores anteriors, 422 en total.

Els hospitalitzats a planta baixen se situen en 1.207 (-56). En paral·lel, s’han notificat 1.269 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 889.618. L’Rt es manté en 0,85 i el risc de rebrot disminueix 11 punts, fins als 203. S’han notificat 16 morts en les últimes hores anteriors i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.329. El 6,39% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 267,36 a 252,79, mentre que a 7 dies, baixa de 115,13 a 108,66.

El risc de rebrot era de 265 entre el 10 i el 16 d’agost i queda en 203 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, es manté a 0,85, un valor superior al de la setmana anterior (0,81).

La incidència a 7 dies és de 109 entre el 17 i el 23 d’agost, per sota dels 144 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 253 entre el 17 i el 23 d’agost, per sota dels 345 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 17 i el 23 d’agost se n’han notificat 8.463, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 11.226.

Durant l’última setmana analitzada, s’han fet 108.552 PCR i 58.850 tests d’antígens, dels quals el 6,39% ha donat positiu, inferior al valor de l’interval anterior (7,65%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 35,78 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 959.286 casos, dels quals 889.618 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat 16 en les darreres hores, amb 23.329 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

Entre el 17 i el 23 d’agost s’han declarat 134 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 183. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 1.380 persones. La setmana del 10 al 16 d’agost n’hi havia 1.656.

Catalunya central: l’Rt en 1,03

La Catalunya central té 61.342 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 95 més en les 24 hores anteriors. La xifra puja a 66.541 si amb totes les proves. En tota la pandèmia han mort 2.406 persones en aquesta regió. El risc de rebrot baixa 3 punts, fins a 250, i l’interval anterior era de 229. La taxa de reproducció puja 2 centèsimes fins a 1,03, i se situa per sobre de l’Rt de la setmana del 10 al 16 d’agost (0,75).

16 pacients a les UCI menors de 30 anys

Quant als pacients ingressats a les UCI, n’hi ha 85 de menys de 50 anys i 257 de més d’aquesta edat. Hi ha 16 crítics de menys de 30 anys, un menys que en l’anterior balanç. En concret, n’hi ha 12 d’entre 20 i 29 anys, 2 d’entre 10 i 19 anys i 2 menors de 10 anys. A partir dels 30 anys, 20 tenen de 30 a 39 anys, 49 van dels 40 a als 49 anys, 71 tenen de 50 a 59 i 110 tenen de 60 a 69 anys. Hi ha 70 malalts crítics de 70 a 79 anys, 6 de 80 a 89 i cap de 90 anys o més.

Pel que fa a les dades d’ingressats generals, 853 tenen més de 50 anys i 256 són menors de 50. Un total de 54 tenen menys de 30 anys. En concret, 43 tenen de 20 a 29 anys, 6 tenen de 10 a 19 anys i 5 tenen menys de 10 anys.

La incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 anys és la més afectada, amb 147 casos per cada 100.000 habitants, seguida de prop per les de 10 a 19, i de 30 a 39.