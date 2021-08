Els esforços d’Espanya per treure ciutadans afganesos prooccidentals de l’infern en què s’ha convertit el seu país no han conclòs amb la partida dels dos últims avions de la base dubaití d’Al Minhad cap a Madrid ahir al matí.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar l’inici d’«una segona fase» de l’operació de rescat, en la qual «buscarem altres vies» i «de manera discreta» per treure de la zona de perill més persones.

Sánchez no va especificar la manera com es farà, ni el termini, ni tampoc quants col·laboradors dels països d’Occident s’han quedat sense poder ser rescatats, però sí que va fer una crida als països de la UE per «treballar units», i va emfatitzar: «Units», en aquesta nova obstinació. «El Govern d’Espanya no es desentendrà d’aquells afganesos que no han pogut sortir del país», va prometre. En aquest sentit, l’Executiu treballa en el disseny d’un nou operatiu, va assegurar.

En una compareixença davant els mitjans celebrada al Palau de la Moncloa, el cap de l’Executiu va resumir en dades l’operació d’evacuació que es va iniciar el dia 19 a la matinada amb el primer vol militar de refugiats arribant a la base aèria de Torrejón. 2.206 persones han estat evacuades. D’aquestes, 1.671 són col·laboradors de les missions militars i diplomàtiques espanyoles i les seves famílies, 333 del Servei Exterior de la UE, 131 del desplegament nord-americà en aquests 20 anys d’ocupació, 50 de l’OTAN i 21 de Portugal. en conjunt, s’han fet 17 vols, 11 d’organitzats per Espanya i sis per la Unió Europea. El 47% de les persones arribades a Espanya són dones i el 40%, menors, va detallar.

Dels que han arribat a territori espanyol, 1.717 han sol·licitat asil, segons dades del Ministeri de l’Interior difoses ahir.

Èxit en la dificultat

El president del Govern va manifestar l’agraïment de l’Executiu «a tot l’operatiu de servidors públics», militars, policies, diplomàtics, sanitaris i voluntaris, per «l’èxit d’una operació de la màxima dificultat», amb l’objectiu d’«evacuar el major nombre possible de persones sanes i estàlvies».