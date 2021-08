Les primeres passes per a la tramitació de la reforma de l’aeroport d’Adolfo Suárez-Madrid-Barajas ja han aixecat polseguera entre ajuntaments i col·lectius del territori.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana preveu en els propers anys una reforma integral que contempla la fusió de les terminals 1, 2 i 3, l’ampliació de la T4 i la creació d’una ciutat logística que aprofitarà els terrenys sense ús de les rodalies de l’aeroport. Tot plegat amb un pressupost de 1.600 milions d’euros.

Els ajuntaments dels municipis que es veurien afectats per aquesta reforma -i que ja s’hi han vist anteriorment pel soroll dels avions - ja han presentat al·legacions. Creuen que, més enllà del soroll, aquesta reforma tindrà un impacte negatiu tant en la qualitat de vida dels ciutadans com en el medi ambient.

Són territoris com San Fernando de Henares, Coslada i Mejorada del campo, entre d’altres, que es queixen, per exemple, de la poca informació que se’ls ha transmès pel que fa a les afectacions que hauran d’enfrontar per l’ampliació de l’aeroport.

Els plans de millora del principal aeròdrom madrileny es remunten a març de 2018, quan el Govern de Mariano Rajoy va anunciar la seva intenció d’ampliar la seva capacitat actual en un 14% fins a arribar als 80 milions de passatgers.