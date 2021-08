La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va assegurar aquest dissabte que la manifestació de la Diada d’enguany ha de servir per «reprendre» la mobilització independentista després de la pandèmia i el «desencís» que es va detectar en la protesta del 2019. En una entrevista al ‘Via Lliure’ de RAC1, Paluzie va lamentar que l’independentisme segueix «sense tenir full de ruta o un acord estratègic unitari» i que, per això, és «important reprendre el cicle de mobilitzacions» al carrer. Paluzie va negar tenir esperances en la taula de diàleg. De fet, segons ella la taula podria generar un «risc de falsa imatge de normalitat i estabilitat» mentre l’Estat segueix amb «la repressió» i es nega a reconèixer el dret a l’autodeterminació.

Paluzie va explicar que la setmana vinent l’Assemblea es reunirà amb Salut i Interior per acabar de dissenyar les mesures a prendre durant la manifestació de la Diada per evitar contagis de la covid-19. En tot cas, Paluzie va descartar demanar inscripció prèvia i va indicar que es crearan zones per evitar que la gent s’acumuli en un sol punt.

La presidenta de l’ANC va admetre que hi ha poca gent apuntada als busos que habitualment organitza l’Assemblea, però ho va atribuir a la por per la covid-19 i la voluntat de la gent d’anar a Barcelona amb vehicle privat. Paluzie va explicar que ja en l'última Diada prepandèmica, celebrada el 2019, es va notar «el desencantament amb els partits polítics» pel fet «que no hi hagi un horitzó a curt termini». «Seguim sense tenir un full de ruta o un acord estratègic unitari per fer la independència», va afegir.

L'ANC ha plantejat per aquest 2021 una manifestació «clàssica» que anirà des de la plaça Urquinaona fins a les portes del Parlament, i preveu enllaçar el «cicle de mobilitzacions» amb l’1, el 2 i el 3 d’octubre.

La presidenta de l’ANC va voler desvincular la manifestació de la Diada de la taula de diàleg, que està prevista per la setmana del 13 de setembre. «Nosaltres mai hem enfocat (la manifestació) pensant en la taula de diàleg o la reunió», va dir, recordant que l’Onze de Setembre és sempre el mateix dia i que, en tot cas, «qui ha triat la data per fer la taula de diàleg són el govern català i espanyol».

Recuperar la mobilització

Paluzie va dir que la societat civil té «deures» per recuperar la mobilització popular, però que les institucions també han de ser interpel·lades a fer realitat la independència. Segons la presidenta de l’ANC, el camí «inevitablement haurà de ser unilateral».