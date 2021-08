Un mural que l'artista TVBoy havia pintat a la plaça del Cinc d'Oros de Barcelona en homenatge a la cantant i estrella televisiva italiana Raffaella Carrà ha aparegut aquest cap de setmana amb pintades homòfobes. El mural, situat a la cruïlla de l'avinguda Diagonal i els Jardins de Salvador Espriu –coneguts popularment com a Jardinets de Gràcia– es va col·locar a principis de juliol, després de la mort de l'artista italiana als 78 anys i, segons ha denunciat l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), algú hi ha pintat expressions com "Gay no" i "VIH" al damunt. Carrà era una coneguda defensora dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, del qual havia esdevingut una icona.