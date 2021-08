El preu mitjà diari de l’electricitat al mercat majorista caurà aquest diumenge un 7,43% en comparació amb el dissabte, de manera que acumula el tercer descens consecutiu, però es mantindrà per sobre dels 100 euros el megawatt hora (MWh).

En concret, aquest diumenge el preu mitjà de la llum se situarà en 102,03 euros / MWh i marcarà un màxim de 128,41 euros / MWh, de les 21.00 a les 22.00 hores, i un mínim de 93,06 euros / MWh, de les 16.00 a les 17.00 hores.

Pel que fa a fa un any, el preu mitjà diari de l’electricitat per a aquest diumenge es multiplica per tres en comparació amb el 30 d’agost de 2020, quan es va situar en 33,75 euros / MWh.

Del 9 al 13 d’agost ja va marcar una xifra màxima després d’una altra. Aquesta setmana fins i tot està superant els registres de fa dues setmanes, que va coincidir amb l’onada de calor d’aquest estiu, i s’han tocat tres dels cinc màxims diaris de la sèrie històrica entre dimecres i divendres.