El PSC-Units per Avançar ha reclamat al Govern que doni «més informació» sobre les mesures contra la covid de cara a aquesta tardor. «Algunes de les mesures que la Generalitat havia pres per contenir la covid s’estan esgotant i se n’han de buscar de noves», ha recordat la portaveu de Salut del PSC-Units, Assumpta Escarp.

Ha assenyalat que l’executiu català s’ha limitat a cridar a la coordinació amb els ajuntaments, a la vacunació i a la responsabilitat individual. «Tres mesures que han d’estar sempre presents i no serviran de pla de xoc per a una cinquena onada que a Catalunya ha estat greu», ha dit. «Volem que el conseller Argimon no només assumeixi els errors, sinó que doni alternatives».

Assumpta Escarp ha insistit en la necessitat que el Govern doni «molta més informació», ja que es començarà la tardor «amb un índex molt elevat de contagis». «Volem que els errors de principis d’estiu no es repeteixin», i ha reiterat la mà estesa dels socialistes davant totes les mesures que ha anat adoptant el Govern. «Des del mes de juny que el Grup Socialistes i Units per Avançar ofereix un pacte per lluitar contra la covid i encara esperem que ens doni resposta. Volem treballar conjuntament amb la conselleria i disposar de la informació», ha remarcat Escarp.