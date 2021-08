El Departament de Salut ha declarat que hi ha 4 pacients menys ingressats a les UCI a causa de la covid en les darreres hores, 418 en total. Els hospitalitzats a planta també baixen i se situen en 1.142 (-65). En paral·lel, s’han notificat 1.223 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 890.841.

L’Rt es manté en 0,85 i el risc de rebrot disminueix 10 punts, fins als 193. S’han notificat 17 morts en les últimes hores i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.346. El 6,19% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 252,79 a 241,17, mentre que a 7 dies, baixa de 108,66 a 104,36.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 960.641 casos, dels quals 890.841 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat 17 en les darreres hores, amb 23.346 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

17 menors de 30 anys a l’UCI

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, n’hi ha 80 de menys de 50 anys i 257 de més d’aquesta edat. Hi ha 17 crítics de menys de 30 anys, un més que en l’anterior balanç.

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 anys és la més afectada, amb 138 casos per cada 100.000 habitants, seguida de prop per la de 30 a 39, amb 130 casos per cada 100.000 habitants. La següent franja més afectada és la de 10 a 19 anys, amb 126 casos.

El 14% de les PCR o tests d’antígens surten positius en la franja de 0 a 9 anys i el 9% en la de 10 a 19 anys. En la de 20 a 29 i en la de 30 a 39, la positivitat es troba en el 7% i 8%, respectivament. En línies generals, la positivitat és del 8% entre els menors de 50 anys i del 4% entre els que en tenen 50 o més.

L’Rt puja a la Catalunya Central

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 61.461 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 119 més en les últimes hores. La xifra s’eleva a 66.668 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.406 persones en aquesta regió, cap més.

El risc de rebrot baixa 1 punt, fins a 249, mentre que l’interval anterior era de 226. La taxa de reproducció puja dues centèsimes fins a 1,05 i se situa per sobre de l’Rt de la setmana de l’11 al 17 d’agost (0,77). La incidència a 7 dies és de 118 i el 5,87% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 64 pacients ingressats (-5).

Més població vacunada

En les darreres 24 hores s’han administrat 56.257 noves dosis de la vacuna contra la covid-19. Des de l’inici de la campanya s’han posat 5.656.608 primeres dosis, 11.890 més respecte al balanç anterior, i 4.602.461 de segones, 44.367 més. La pauta completa la tenen 5.205.053 ciutadans, 47.695 més segons el Departament de Salut.

En percentatges, el 65,9% de la població de Catalunya ja té la pauta completa i el 71,5% la primera dosi. Si només es té en compte la població major de 16 anys, els percentatges són del 77,1% i el 81,4%, respectivament.