El líder del PSC-Units al Parlament, Salvador Illa, creu que els darrers 10 anys "han estat els pitjors dels últims 300 de la història de Catalunya". En una entrevista que ha publicat aquest diumenge el 'Diari de Girona', el socialista ha considerat que ara cal "passar pàgina" perquè durant la darrera dècada ha portat "a un empobriment econòmic, a una pèrdua de prestigi institucional, tant a Espanya com a Europa, i ha deteriorat molt la convivència". A més, s'ha mostrat "decebut" amb els 100 primers dies de Govern perquè "no s'han assolit els objectius de combatre la pandèmia i reactivar l'economia". "Ni tan sols s'ha acordat amb els agents econòmics i socials quins són els projectes transformadors per a l'economia", ha criticat.

Segons el cap de l'oposició al Parlament, comunitats com les Balears "han fet els deures molt millor que Catalunya en matèria de fons europeus". "Aquest 2021 no tenim pressupostos", ha lamentat tot subratllant que encara "estan en vigor els de la prepandèmia, en un moment en què es requereix un ritme de presa de decisions i d'acció de govern per transformar l'economia".

En ser preguntat per la taula de diàleg, Illa ha dit que el que més el preocupa és que "neix coixa" perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els partits independentistes es neguen a seure amb els que pensen que la independència "no és una solució a Catalunya" i que ha "dividit" la solució. En aquest sentit ha destacat el compromís de la seva formació d'intentar reformar els delictes de sedició i rebel·lió i els indults als líders independentistes. Cosa que ha contraposat amb la negativa que, a parer seu, hi ha per part dels partits independentistes de dialogar.

En clau econòmica, Illa ha defensat que és compatible ampliar l'aeroport del Prat amb combatre el canvi climàtic. Segons ell, "el progrés econòmic només és viable si es fa amb criteris de preservació de l'entorn". A més, ha assegurat que és "essencial per l'economia de Catalunya" que aquesta infraestructura es converteixi en un 'hub' internacional. En aquest sentit ha afirmat que l'ampliació es pot fer respectant la "legislació mediambiental".