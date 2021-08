Almenys una persona ha mort aquest dilluns a la localitat d'Ascensión, situada a l'estat de Louisiana (Estats Units), que està patint talls d'electricitat i aigua i inundacions pel pas de l'huracà 'Ida'.

L'oficina del Xèrif d'Ascensión ha informat a través del seu compte de Facebook que a les 20.30 hores (hora local) els agents han rebut un avís d'un ferit per la caiguda d'un arbre i, en desplaçar-se al lloc, han confirmat la defunció de la víctima.

El Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units (NHC, per les seves sigles en anglès) ha informat que l'huracà amb categoria 4 'Ida' ha arribat a Louisiana amb vents de fins a 241quilòmetres per hora. Nou hores després ha baixat a categoria 2.

Aquest diumenge tota la ciutat de Nova Orleans (EUA) va quedar completament a les fosques després que es produís un «dany de transmissió catastròfic» a causa del pas de l’huracà ‘Ida’, segons van informar les autoritats locals. Aquest incident es va produir just quan va començar a fosquejar a la ciutat de Louisiana i quan l’huracà ‘Ida’ passava a unes 30 milles (50 quilòmetres) a l’oest de la ciutat.

L’agència de preparatius de cara a emergències de Nova Orleans NOLA Ready va indicar que l’única electricitat que hi ha actualment en tota l’àrea metropolitana és procedent exclusivament de generadors.

En tot l’estat de Louisiana hi ha més de 780.000 clients sense energia elèctrica, segons la web especialitzada Poweroutage.us. Amb el pas de les hores es tem que aquest número pugui augmentar a mesura que ‘Ida’ prossegueixi el seu rumb nord cap a l’interior de la regió.

Vents de 240 km/h

Nova Orleans viu amb angoixa el pas de ‘Ida’, que ha tocat terra aquest migdia passat hora local. L'arribada de l'huracà coincideix amb l’aniversari de la tragèdia que va provocar el 2005 l’huracà ‘Katrina’. Aquell 29 d’agost, el sistema de dics de protecció que protegeix la ciutat va fallar i l’urbs va patir importants inundacions en les quals van morir més de 1.800 persones.

Tot i que els seus vents han perdut força, el perill més greu continua sent l’aigua, tant la procedent de la maror ciclònica com de les intenses pluges, especialment ara que ha alentit la velocitat de desplaçament fins a 9 milles per hora (15 km/h). Això provoca que les pluges caiguin sobre la mateixa zona durant més temps, cosa que augmenta les possibilitats d’acumulació d’aigua.

L’NHC va alertar al seu últim butlletí que una «maror catastròfica, vents amb força d’huracà i riuades continuen en porcions del sud-est de Louisiana» a causa del pas d’‘Ida’.