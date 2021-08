Associació Manresa de Festa, entitat que presideix Joan Orriols, és qui organitza la Festa Major de Manresa de bracet amb l’Ajuntament. La d’enguany és una festa de transició amb el desig que la de l’any vinent es torni a la normalitat.

Quina valoració en fa de la festa major fins ara?

Tenint en compte que és de mínims, penso que ha anat prou bé. Ha transcorregut bé i amb tranquil·litat. Però estem en un impàs i algun dia haurem de recuperar l’autèntica. Sóc nostàlgic del merder de gent al centre de Manresa anant d’un concert a un altre. Ho trobo a faltar.

De gent al carrer n’hi ha hagut, i també de botellots...

No és un problema local, sinó global. No hi ha toc de queda i els establiments d’oci han de tancar. Les ganes de sortir, que són lícites, s’han de canalitzar d’alguna manera, tot i que no formen part pròpiament de la festa major. Entenc que hi ha qui tingui ganes d’esbravar-se, sortir al carrer, saltar i ballar. No m’agraden els botellots i penso que no formen part de la nostra cultura. És un problema global. Som mediterranis i la nostra festa és al carrer.

Què en pensa dels espais nous com can Font, La Salle o el palau Firal?

N’hi ha un que voldria que hagués vingut per quedar-se. És can Font. M’ha agradat molt. És agradable per als concerts més intimistes. Respecte al Palau Firal... A mi m’agraden els concerts al centre. Sóc nostàlgic des del Sant Domènec tot i que tinc clar que no sempre pot ser. I La Salle es pot tenir en compte per segons què.