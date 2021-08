El Servei Català de Trànsit ha iniciat aquest dilluns una campanya de protecció de vianants en zona urbana en coordinació amb les policies locals de diversos municipis que s'allargarà fins al diumenge 5 de setembre. La campanya vol prevenir les infraccions i comportaments dels conductors que posen en perill la seguretat dels vianants i també les conductes antireglamentàries o no segures de les persones que van a peu. Per exemple, prestarà especial atenció als semàfors i els passos de vianants. Des del 2010, 44 persones moren atropellades de mitjana cada any i es registren també més de 300 ferits de gravetat. La majoria de les víctimes mortals a causa d’atropellaments, el 69%, han perdut la vida en zones urbanes.

Una campanya similar que es va fer al març va acabar amb 362 denúncies diàries de mitjana per actituds imprudents cada dia. En total, els agents van obrir 2.536 denúncies, 1.133 de les quals per no respectar els semàfors.