Amb el curs polític a punt d’arrencar, s’obre l’enèsima possibilitat de renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i posar així fi a l’anomalia de tenir un òrgan en funcions des de fa mil dies, que treballa en un pla B per fer nomenaments davant el «seriós problema» que hi ha al Suprem.

El Govern i el PP s’acusen mútuament de ser el causant que bloqueja la renovació del Consell, un problema que corre el risc de perdre pes en l’agenda política, tenint en compte tots els intents fallits per aconseguir un acord i que no s’entreveuen en l’horitzó senyals entre totes dues parts per desbloquejar la situació.

Fonts jurídiques consultades per Efe assenyalen que la clau va estar, i està, en els nomenaments.

L’actual Consell, sense aquesta funció per una llei impulsada per PSOE-Podem, «fa la sensació que ja no hi ha urgència per a la renovació» encara que confien que la crisi de Govern i el nou curs insuflin aire fresc per a afrontar el «quart intent».

Fonts del Consell esperen que «hi hagi hagut moviments a l’estiu» i la intenció dels vocals passa per «facilitar la renovació i evitar vies de fet perquè es vegin obligats a renovar». «El clima és de col·laboració, no al contrari», diuen.

No obstant això, si a finals de setembre no hi ha cap esperança d’acord, diversos vocals consideren prendre una posició de força i sol·licitar que es facin nomenaments de magistrats per al Tribunal Suprem en comissió de serveis recordant que «és una cosa normal», que «antigament sí que es feia» i que serviria per afrontar la cascada de jubilacions a l’Alt Tribunal.

«Hi ha vacants a les sales quarta i tercera del Suprem i a les presidències del TSJ. Amb tants mandats extingits i places buides per jubilacions, tenim un problema seriós», adverteixen.

Una opció més agressiva seria les dimissions de vocals, però això «crearia encara més un clima de confrontació» i «Carlos Lesmes no n’acceptaria cap» per molt que les crítiques cap als protagonistes d’aquesta història (Govern i PP) siguin unànimes entre la judicatura.

Aquest rècord de mil dies en funcions s’aconsegueix a una setmana de l’acte d’obertura de l’Any Judicial, en el qual una vegada més, i ja en són vuit, Carlos Lesmes pronunciarà el seu discurs com a president del Poder Judicial, que probablement tornarà a arremetre contra la classe política per bloquejar la renovació del CGPJ. Lesmes bé podria recuperar el seu discurs de l’any passat, en què va exhortar els «poders públics concernits» a renovar la institució «sense més dilacions», davant la «seriosa anomalia» que suposava que gairebé faci dos anys que estigui en funcions.

Font del Consell el veuen com «un test significatiu» per «mesurar la situació en funció del nivell de crítica de Lesmes».