Els periodistes afganesos han reclamat a Nacions Unides protecció davant «els creixents desafiaments i amenaces» als quals s’enfronten després de la presa del poder per part dels talibans, que ja ha precipitat la fugida del país de diversos comunicadors. Entre ells la presentadora afganesa Beheshta Arghand, que ha abandonat el país després d’entrevistar un alt líder talibà.

En una carta signada per 150 periodistes, fotògrafs i altres professionals de la comunicació, s’han dirigit a «Nacions Unides i als països donants» per instar-los a «prendre mesures» per salvar tant les seves vides com les dels seus familiars, «tenint en compte els creixents desafiaments i amenaces que enfronten els treballadors dels mitjans de comunicació», informa Tolo News.

«He deixat el país perquè, com milions de persones, tinc por dels talibans», va assegurar Arghand a la CNN a través de la xarxa de WhatsApp.