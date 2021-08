La consellera Victòria Alsina ha reivindicat aquest dilluns la figura del bisbe Pere Casaldàliga com a "model de perseverança i de coratge en el qual el Govern s'emmiralla". La responsable de la cartera d'Acció Exterior i Govern Obert de l'executiu català ha inaugurat avui l'acte 'Pere Casaldàliga, el bisbe dels sense terra'. Alsina ha posat en valor la contribució de Casaldàliga en la defensa de les persones "més desafavorides" i s'ha referit a ell com "un català universal" i un "precursor de la lluita social". L'homenatge, que coincideix amb el primer aniversari de la mort de l'activista, ha estat impulsat per les delegacions del Govern a l'Argentina i Mèxic, amb el suport de la fundació Casaldàliga i casals catalans de l'Amèrica Llatina.

Alsina ha recordat que el bisbe va contribuir a situar temes com l'accés a la terra, els drets de les nacions indígenes i la protecció de l'ecosistema amazònic en l'agenda política brasilera. La consellera també l'ha definit com un "símbol del compromís de la societat catalana amb el foment de la pau i els drets humans".

Durant l'homenatge, que ha reunit per primera vegada en un mateix acte els dos biògrafs del bisbe, Francesc Escribano i la periodista brasilera Ana Helena Tavares, s'ha pogut conèixer la trajectòria de Casaldàliga tant des de la perspectiva de Catalunya com del Brasil. També s'ha aprofundit en el seu paper inspirador en la defensa dels pobles originaris, els col·lectius més vulnerables i la lluita contra el canvi climàtic.

La Generalitat va atorgar al bisbe Pere Casaldàliga la Creu de Sant Jordi l'any 1990, i el Premi internacional de Catalunya l'any 2006.