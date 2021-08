L’Ida es mou cap al nord dels EUA ara com una perillosa tempesta tropical, amb vents màxims sostinguts de 65 quilòmetres per hora (40 milles) i amenaces de maror ciclònica, després de passar com un potent huracà Louisiana, on va deixar almenys un mort i més d’un milió de clients sense energia. El sistema es mou cap al nord a 15 quilòmetres per hora (9 milles) després de causar danys en habitatges, oficines i hospitals i greus inundacions i maror ciclònica principalment en el sud de Louisiana i també a Mississipí.

El Centre Nacional d’Huracans (NHC, en anglès) va detallar ahir en el seu més butlletí que es preveia un moviment més ràpid cap al nord-est les hores següents.

L’Ida, que va provocar la mort d’un home al comtat d’Ascensión, és previst que es desplaci avui cap a l’interior dels Estats Units per sobre del Mississipí i creuï la vall de Tennessee avui mateix i es dirigeixi cap als centre dels Apalatxes demà. Els meteoròlegs van subratllar que persisteixen alertes de maror ciclònica i tempesta tropical a la desembocadura del riu Pearl fins a la frontera entre Alabama i Florida. La maror ciclònica a causa de l’Ida, que es preveu que es rebaixarà les pròximes hores a depressió tropical, podria fer elevar l’aigua fins a 1,5 metres d’altura.

Les autoritats de Louisiana i Mississipí van començar ahir a avaluar els danys a la regió, on més d’un milió de clients no tenen subministrament d’energia al primer estat i 126.000 més a Mississipí, segons va informar ahir la web especialitzada Poweroutage.us.

Nova Orleans ha estat la més afectada i va quedar totalment a les fosques, i només disposava de generadors elèctrics, segons va informar l’empresa elèctrica Entergy Louisiana. La companyia va assenyalar que hi havia «danys de transmissió catastròfics», que havien afectat les seves vuit línies de transmissió en aquesta ciutat, que ahir va recordar amb l’Ida l’arribada del mortífer huracà Katrina fa 16 anys just el mateix dia.

L’Ida, un dels huracans més poderosos que ha tocat terra en la història dels Estats Units segons el governador de Louisiana, John Bel Edwards, era ahir una tempesta tropical a uns 65 quilòmetres al sud-oest de Jackson (Mississipí), segons l’NHC, amb seu a Miami. L’Ida va tocar terra dos cops en una zona insular del sud de Louisiana amb vents de 240 quilòmetres per hora i es va mantenir amb aquesta potència de categoria 4 per diverses hores i va descarregar fortes pluges que han deixant greus inundacions.

El governador Edwards va demanar que els ciutadans es mantinguessin a casa mentre s’avaluen els danys, i va advertir que és perillós desplaçar-se per les zones afectades