Els peatges de l'AP-7 i l'AP-2 desapareixeran aquest dimecres. Els vehicles que hi circulin a partir de la mitjanit trobaran ja les barreres aixecades, després que el govern espanyol decidís no prorrogar les concessions. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, diu que és un dia "molt esperat" i celebra que la imatge d'acumulació de tràfic als peatges "passarà a la història a partir de demà". Sánchez, però, recorda que l'eliminació de la barrera física no implica que els conductors deixin de pagar per circular: "No té sentit que el manteniment vagi a càrrec dels pressupostos de l'estat". El pagament es recuperarà, diu, amb un sistema que no serà assimilable al peatge tradicional i que encara s'ha de concretar.

"Qui l'utilitzi que sigui qui la pagui", ha etzibat Sánchez. La ministra recorda que ja hi ha altres sistemes de tarifació per ús a Europa, com el sistema vinyeta –una tarifa plana per a vehicles– o el pòrtic –pagament per telepeatge–. Tot i que no s'ha posicionat sobre cap opció concreta, Sánchez sí diu que el nou sistema serà "públic, just i territorialment homogeni".

"És raonable pensar que per tenir una xarxa competitiva, segura i sostenible cal assegurar el finançament per part de les persones que l'utilitzen", afegeix la ministra. De fet, el govern espanyol ja ha portat aquest posicionament davant la Unió Europea i el va incloure en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que va enviar a Brussel·les.

L'Estat preveu començar a aplicar el nou sistema de pagament a partir de 2024 i vol consensuar la solució amb tots els agents polítics i les administracions implicades. "Abordarem aquest debat per assegurar el manteniment de les carreteres. Hi ha diferents opcions i en els pròxims mesos plantejarem quina és la millor alternativa", insisteix.

Les concessions d'autopistes que són titularitat de l'Estat i que finalitzen aquest 31 d'agost són la de l'AP-7, entre Tarragona i La Jonquera, –entre Vila-seca i Alacant els peatges es van aixecar fa 20 mesos–, i la de l'AP-2, entre el Vendrell i Saragossa. En total són 477 km d'autopistes. Els peatges que desapareixen estalviaran als conductors 752 MEUR anuals.

Sánchez ha destacat que amb l'alliberament de les dues autopistes, Catalunya passa de ser l'autonomia amb més quilòmetres de peatge de tot l'estat espanyol el 2018 ha quedat totalment lliure de peatge pel que fa a vies que són titularitat de l'estat espanyol. La ministra en destaca els beneficis que això implica per a usuaris, indústria i exportacions.

Per part de la Generalitat, aquest dimarts també s'alliberen la C-32 al Maresme i la C-33, entre Barcelona i Montmeló. En total, a Catalunya només quedaran quatre vies on encara caldrà pagar peatge: el túnel del Cadí, els túnels de Vallvidrera, la C-16 entre Sant Cugat i Manresa i la C-32 entre Castelldefels i El Vendrell.