El Departament de Salut va declarar ahir que hi ha 11 pacients crítics menys ingressats a les UCI a causa de la covid-19 en les darreres hores, 399 en total. Els hospitalitzats també baixen i ara n’hi ha 1.152 (-2). En paral·lel, s’han notificat 353 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 891.783. L’Rt disminueix dues centèsimes, fins a 0,82, i el risc de rebrot retrocedeix a 170 (-11).

S’han notificat 20 morts en les últimes hores anteriors i el total de defuncions des de l’inici és de 23.381. El 5,67% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 229,19 a 219,25, mentre que a 7 dies baixa de 98,81 a 92,44.

Reprendre la vacunació

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, espera que s’administrin dos milions de dosis de vacunes el proper mes de setembre i reprendre així el ritme de vacunació del mes de juliol, que ha quedat paralitzat a l’agost.

Així ho va afirmar ahir Argimon en roda de premsa al costat del conseller d’Educació, Josep González Cambray, en la qual van informar sobre les mesures educatives i sanitàries que el Govern ha pres per al primer trimestre del curs escolar 2021-22.

Segons Argimon, en els primers 28 dies del mes de juliol es van administrar 2.200.000 vacunes, una xifra que a l’agost no ha arribat a 1.200.000, per la qual cosa ha fet una crida a «activar la vacunació» com a element «clau» per anar guanyant terreny a la pandèmia.

«Confiem que en reprendre la quotidianitat pugi l’índex de vacunació», va dir el conseller, que va indicar que «tenim mig milió de cites per agafar i hi ha més de 400 llocs on és possible vacunar-se, en molts d’ells fins i tot sense cita».

Argimon va dir que les properes setmanes són «molt importants» en l’evolució de la pandèmia, per la qual cosa va instar a «ser molt prudents», ja que «encara hi ha gairebé 400 persones a la UCI» i «no ens podem permetre un rebrot, per petit que sigui».

Respecte als índexs de vacunació, el conseller també va destacar que el 40% de les persones entre 20 i 29 anys està sense vacunar i que gairebé un milió de persones de menys de 40 anys encara no ha iniciat el procés, a més de remarcar que unes 31.400 persones que havien d’administrar-se la segona dosi «no ho han fet en les dates que els corresponia».

Per tot això, va insistir en la necessitat de la vacunació al setembre i octubre, ja que «ens juguem molt per encarar la tardor de la millor manera possible» tenint en compte que «augmentarà la vida a l’interior i és possible que arribin altres virus».