Un fort xàfec que ha descarregat 77 litres d’aigua per metre quadrat en tan sols mitja hora ha provocat inundacions en baixos i alguns carrers d’Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, a Tarragona, on els Bombers han rebut més de 40 avisos pels efectes de les precipitacions.

Segons han informat els Bombers, fins poc abans de la 1 de la tarda han rebut uns 35 avisos per inundacions de baixos i en carrers a Alcanar –on l’aigua ha arrossegat algun vehicle– i cinc avisos més a Sant Carles de la Ràpita, a la comarca tarragonina del Montsià.

El fort xàfec, d’intensitat «excepcional» segons Protecció Civil, ha acumulat 141 litres per metre quadrat a Alcanar, on en només mitja hora la precipitació ha deixat 77,7 litres per metre quadrat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha calculat que en les últimes hores Alcanar acumula gairebé 168 litres de pluja.

Davant aquesta situació, Protecció Civil ha elevat al nivell d’alerta el pla d’inundacions per la intensitat de les pluges al Montsià i el Baix Ebre i les incidències per les inundacions. A més, Protecció Civil ha demanat evitar la mobilitat en aquesta zona en les pròximes dues hores.

El Meteocat ha publicat un avís de la situació al sud de Catalunya, en concret les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

Publicat Avís de Situació Meteorològica de Perill per Intensitat de Precipitació. L'EMA d'Alcanar ha enregistrat una intensitat màxima (torrencial) de 77,7 mm en 30 minuts. pic.twitter.com/YBEEoH6yhY — Meteocat (@meteocat) 1 de septiembre de 2021

Avís i prevenció

Protecció Civil també ha activat el pla Inuncat per la intensitat de la pluja. Els bombers han rebut, entre les 12 i la 1 del migdia, un total de 126 avisos per inundacions, especialment a Alcanar, on han trucat 96 vegades. L’ajuntament del municipi també ha alertat de la situació i ha recomanat no sortir de casa, ja que la mobilitat és de risc molt alt. Prop de 5.500 usuaris s’han quedat sense llum en aquesta zona a causa de les fortes tempestes, segons ha informat Protecció Civil.

Els usuaris han reportat la situació i l’han compartit per les xarxes socials.