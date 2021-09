La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va avisar ahir el president català, Pere Aragonès, que parlar de la independència amb un horitzó del 2030 «no és el camí» per aconseguir el retrobament que proposa el Govern en la taula de diàleg.

Aragonès també va demanar que el president Pedro Sánchez fos a la taula de diàleg que tindrà lloc durant la setmana del 13 de setembre, però la portaveu de l’Executiu no va aclarir aquest punt. Només va recordar que el president ja va ser a la primera reunió que es va celebrar el febrer del 2020, abans que esclatés la pandèmia.

Referent a això, Rodríguez es va limitar a dir que el Govern està treballant per concretar l’agenda i els equips d’una reunió que està prevista per a la tercera setmana de setembre, tal com van acordar Sánchez i Aragonès en la seva trobada bilateral a finals del mes de juny.