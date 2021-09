Jugadors de l’Igualada Hoquei Club participen en la campanya del departament de Salut a la Catalunya Central que insta la ciutadania a vacunar-se ara aprofitant els darrers dies d’estiu. Amb el lema Vacuna’t Ara, prepara la temporada, els jugadors recorden la ciutadania la importància de vacunar-se per poder protegir-se de la Covid.

Aquesta iniciativa segueix la campanya que es va engegar la setmana passada a tot Catalunya que recorda que la pandèmia no fa vacances, també fa una picada d’ullet al món de l’esport i als seus seguidors recordant que ara és l’hora de preparar la temporada. En un moment en què els equips professionals comencen o es preparen per a la competició, també es recorda que els seguidors, per poder donar suport als seus equips, han de vacunar-se.

L’objectiu del departament de Salut de la Generalitat és augmentar el percentatge de persones vacunades i arribar a la tardor amb una bona cobertura poblacional.

Amb la voluntat de millorar els ratis de cobertura, a l’Anoia, s’han organitzat les següents jornades de vacunació sense cita prèvia demà al Pavelló Les Comes d’Igualada (de 19 h a 21 h) i al CAP Piera(9.30 h a 19 h) i divendres a Can Papasseit , a Vilanova del Camí (9 h a 19.30 h).