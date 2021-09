El papa Francesc ha assegurat aquest dimecres que si Espanya no està "totalment reconciliada amb la seva història" cal entrar en un procés de diàleg evitant les ideologies. En una entrevista a la COPE, el pontífex ha apuntat que qualsevol govern, sigui del signe que sigui, s'ha de fer càrrec de la reconciliació. El papa ha apuntat que el procés de reconciliació amb la pròpia història no significa haver de "claudicar" dels posicionaments de cadascú i ha alertat que sense una reconciliació bàsica dels pobles no es podrà aconseguir la veritable unitat nacional de l'Estat. També ha destacat que els governs han de treballar per fer avançar la història en un país com a "germans i no com a enemics".

Durant l'entrevista a la COPE, el papa Francesc ha recordat que a Europa hi ha hagut casos d'independència, com Kosovo, "fets històrics caracteritzats per particularitats". "El cas d'Espanya són els espanyols qui l'han de jutjar, però per a mi el més clau en qualsevol país amb aquests problemes és preguntar-me si s'han reconciliat amb la pròpia història", ha destacat.

"No sé si Espanya està totalment reconciliada, i si no ho està ha de donar pas a la reconciliació amb la pròpia història, que no vol dir claudicar del posicionament propi sinó entrar en un procés de diàleg i reconciliació", ha manifestat. "Les ideologies són les que impedeixen qualsevol procés de reconciliació i el destrueixen", ha analitzat.