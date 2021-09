«Em van fer un complot, feia un mes i mig que la meva filla no em parlava», explica el pare de Yeremi Vargas, Juanfran, després d’haver sigut detingut per presumptes abusos sexuals a la seva filla de 13 anys. «La meva filla va venir a casa de la meva nòvia i es va ficar al nostre llit per veure una pel·lícula», relata en una carta enviada a ‘El programa del verano’.

«Em vaig quedar adormit i em va despertar la meva filla dient que havia intentat violar-la. Em vaig desmaiar de la impressió, em vaig quedar a terra amb convulsions», afegeix Juanfran Vargas.

Finalment, el pare de Yeremi Vargas declara que «la meva família està fatal, jo ho donaria tot per la meva filla». Un pare i una família destrossada després d’uns presumptes abusos sexuals que s’haurien produït a les tres de la matinada, quan els veïns es van despertar pels crits de la nena, van començar a sortir al balcó i van presenciar una discussió entre Juanfran, la seva parella i la filla. A partir d’aquí, els testimonis van trucar als agents perquè acudissin al domicili per detenir el pare.

D’altra banda, la mare de Yeremi Vargas, Ithaisa Suárez, s’ha pronunciat en les últimes hores per concloure i posar fi als comentaris desafortunats que s’han llegit a les xarxes socials després de conèixer-se la detenció del pare del seu fill: «Aquest tema que ha passat avui no té absolutament res a veure amb el que li va passar al meu fill».