El Departament de Salut confia a recuperar un ritme de recuperació de l’ordre de 500.000 dosis setmanals després del fre del mes d’agost, amb l’objectiu d’administrar uns dos milions de dosis aquest setembre i tractar d’apropar-se al 80% de la població vacunada.

Així ho van expressar ahir en roda de premsa el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, en un moment en el qual el 67% dels catalans ha completat la pauta de vacunació i el 71,9% tenen una primera dosi.

Després d’un mes d’agost en el qual no s’han omplert les cites ofertes per immunitzar-se, aquesta última setmana s’han administrat només 265.863 dosis, Cabezas confia que al setembre es puguin «recuperar dades de vacunació del voltant de 500.000 vacunes setmanals».

Per a això, Salut farà al voltant d’un milió de trucades les properes setmanes, mantindrà punts de vacunació sense cita prèvia, desplegarà accions de proximitat, llançarà missatges a través de xarxes socials i tractarà de col·laborar amb «influencers», entre d’altres mesures.

L’objectiu és arribar a la població que àdhuc no s’ha vacunat, més per «apatia» o per «no donar importància» a la covid-19 que per negacionisme, segons Cabezas, que va indicar que la franja que més preocupa és la de «20 a 34 anys».

Abans que comenci el curs escolar, el 62,7% dels joves de 12 a 19 anys tenen una dosi i el 31,4% la pauta completa, per la qual cosa aquests començaran el curs immunitzats, però Salut espera que siguin més.

Un altre dels fronts és incrementar la protecció en les embarassades, perquè només el 47,2% té la primera dosi i el 31,8% ha completat la pauta, xifres que van incrementant però «encara poden millorar», va dir també la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.