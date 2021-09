Protecció Civil va demanar ahir als ciutadans de les comarques del Baix Ebre i del Montsià que en les properes hores evitessin la mobilitat tant a peu com en vehicle per les inundacions a la zona i que no baixessin als pàrquings dels habitatges i es mantinguessin a les plantes superiors. Es van registrar inundacions a les zones urbanes d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona i en carreteres i ferrocarril. Els Bombers van rebre 241 avisos, la majoria d’Alcanar, i Protecció Civil no va descartar que hi pogués haver persones atrapades en vehicles.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit, es van tallar les carreteres N-340, entre Amposta i Alcanar, la TP-3318 i la T-331, a Ulldecona. L’AP-7 es va tallar unes hores i després es va reobrir. També es va interrompre la circulació de trens de la R16.

Protecció Civil va activar ahir al migdia l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions (InunCat) arran de les pluges torrencials que van afectar el Montsià i lel Baix l’Ebre per les incidències que es van causar.

Segons va dir el Servei Meteorològic de Catalunya, es va tractar d’un episodi molt excepcional, amb pluges torrencials que van recollir 216,6 l/m2 a l’estació d’Alcanar, dels quals 77,7 l/m2 en 30 minuts i 4,0 l/m2 en 1 min. També es van registrar 105,2 l/m2 als Alfacs, dels quals 51,5 l/m2 en 30 minuts i 4,4 l/m2 en 1 minut.

Les pluges d'avui sobre la serra del #Montsià han fet baixar l'aigua en pocs minuts pels barrancs de les vessants fins al mar. La previsió fins les 6h és que caiguin 30 o 40 litres/m2 més, però amb menys intensitat #Bomberscat mantenim el dispositiu durant la nit, per #prevenció pic.twitter.com/3sOgX7rjET — Bombers (@bomberscat) 1 de septiembre de 2021

El telèfon d’emergències 112 va rebre fins a 441 trucades, sobretot del Montsià (423), i en menor nombre del Baix Ebre. Unes 325 trucades van ser del municipi d’Alcanar. Entre les 12 i les 14 hores d’ahir, els Bombers també van rebre 241 avisos des del sud de les Terres de l’Ebre relacionats amb persones en risc, inundacions i danys com ara cotxes arrossegats pels carrers, estructures enderrocades i portes forçades per l’embat de l’aigua. A la zona afectada pels aiguats, els Bombers hi van desplaçar un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Muntanya i efectius del GRAE Subaquàtic per si calia rescatar persones. També hi van enviar el Grup Operatiu de Suport (GROS) per a l’assistència logística. En concret, els Bombers van atendre uns 90 avisos per persones atrapades per la pluja. Va ser la «prioritat número 1» per al cos d’emergències, que, entre d'altres, va evacuar una vuitantena de persones al càmping els Alfacs. Es va desplaçar un centenar de bombers a la zona de diverses especialitats, com ara subaquàtics, embarcacions o dos helicòpters. També es va demanar ajuda a Salvament Marítim, tenint en compte que en minuts va caure aigua per tots els barrancs des de la Serra de Montsià fins al mar. Els helicòpters van fer tres rescats de persones en situació crítica, i n'hi va haver diversos de persones que no es podien moure per l'aigua o de vehicles immobilitzats principalment a la carretera N-340.

Els avisos per #inundacions al #Montsià remeten: entre les 18 i 19h n'hi ha hagut 15 (11 Alcanar, 3 St Carles Ràpita, 1 Ulldecona) Des de les 12h #Bomberscat n'hem rebut 394. No consten ferits greus però els danys materials són nombrosos 📹 Equip Enregistrament Imatges #EEI pic.twitter.com/wzRtU2Gb6e — Bombers (@bomberscat) 1 de septiembre de 2021

A Ulldecona, a les basses de Montsià, es van rescatar 9 persones de masies, 3 de les quals van haver de ser ateses per hipotèrmia i van ser traslladades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Les altres 6 van ser reallotjades amb familiars. També es va inundar l'entrada d'un polígon industrial, però els mateixos treballadors van poder resoldre la incidència. No va ser possible establir un servei alternatiu per carretera, ja que també s’estaven veient afectades per les condicions meteorològiques adverses. En un primer moment hi va haver uns 10.000 usuaris sense llum a la zona per les fortes tempestes, tot i que cap al vespre l’afectació es va reduir de seguida a uns 950 usuaris.

Els Bombers confiaven ahir a la nit que el temporal de pluja no es tornés a repetir en les hores següents, però van decidir mantenir el dispositiu d’emergències fins avui al matí per si de cas.