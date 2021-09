La commoció a casa de Bienvenido Cives és total després de perdre la setmana passada el fill de 15 anys i també a la seva parella sentimental en l’ensorrament de l’edifici de la urbanització Font Nova de Peníscola. Malgrat el duríssim cop que li ha trasbalsat la vida, aquest pare de família de Morella ha començat aquesta setmana a gestionar la situació després dels fatídics fets i, amb els primers tràmits realitzats, ha hagut d’afrontar una situació absolutament surrealista.

Una de les gestions que ha començat a fer, ha sigut la cancel·lació del contracte amb la companyia telefònica MasMóvil, que li donava l’internet a l’apartament. Per cancel·lar el servei, la companyia li va sol·licitar la devolució del router d’internet, sota amenaça de penalització. Cives, encara en xoc va explicar que no podia tornar-lo perquè l’apartament s’havia esfondrat i l’objecte havia quedat sepultat, però des de la companyia no van voler empatitzar amb la seva dramàtica situació i insisteixen en la necessitat de tornar l’aparell per no ser penalitzat amb el pagament de 150 euros. «Quan després de donar explicacions i dir-los tot el que m’ha passat en l’última setmana i ells no van rectificar, exigint que els tornés l’aparell, em vaig enfurismar. És totalment surrealista», lamenta.

El fred ‘e-mail’ de la companyia telefònica

Des de Másmóvil han enviat a l’afectat un fred correu electrònic: «Lamentablement, no el podem eximir de la penalització per no retornar el router. Els nostres termes i condicions no contemplen aquest cas. Sentim les molèsties».

Cives, com no podia ser de cap altra manera, va quedar incrèdul després de llegir la resposta de la companyia. «No tenen miraments amb res. Els és absolutament igual el que ens ha passat. Si no torno el router, he de pagar i no hi ha cap altra opció», lamenta el morellà.

L'afectat explica que no és la qüestió econòmica el que li fa mal, és la «falta d’escrúpols» mostrada per l’empresa. «No es tracta de si he de pagar 100 o 150 euros; és el fet de no empatitzar per res del món», clama. Amb tot, la família continua amb la paperassa per tancar tots els contractes amb altres companyies i empreses amb l’esperança de tenir més sort i trobar la sensibilitat que MasMóvil no li ha donat.