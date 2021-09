El fracàs de les negociacions va portar ahir al fet que s’intensifiquessin els atacs dels talibans per tractar de capturar la regió nord de Panjshir, l’única de les 34 províncies afganeses que no es troba sota el control de la formació islamista després de la seva recent conquesta de l’Afganistan.

Els talibans van llançar ahir atacs «des de diverses direccions i àrees de les províncies veïnes de Parwan i Baghlan però els seus atacs van ser rebutjats i no van tenir èxit», va afirmar en un comunicat el portaveu del conegut com a Front Nacional de Resistència del Panjshir, Fahim Dashti.

Els combats van causar nombroses baixes: els talibans van perdre 115 dels seus combatents, 200 van resultar ferits i 35 més van ser capturats amb vida, va assenyalar.

Per part seva, els talibans van argumentar que havien intensificat els combats a Panjshir després de fracassar les negociacions amb els líders insurrectes, que s’oposen al domini dels islamistes.

«Vam fer molts esforços per resoldre el problema de Panjshir a través de negociacions [...] però va acabar sense cap progrés. Ara els mujahidins estan preparats i han envoltat Panjshir des de totes les direccions», va explicar en un missatge el mul·là Amir Khan Mutaqi, un dels principals líders dels talibans.

El mul·là va demanar a la gent de Panjshir que s’uneixi als talibans per evitar més enfrontaments, ja que les guerrilles locals secundades per les tropes afganeses que es van retirar a la regió després de la conquesta dels insurgents de la resta del país no podran fer-los front.

«No van poder resistir mentre eren secundats pels Estats Units i l’OTAN, com podran fer alguna cosa ara?», va qüestionar.

Els combatents talibans van iniciar la seva ofensiva contra el Panjshir el 30 d’agost, després de tallar les rutes per les quals arriben els subministraments a la regió i interrompre totes les línies dels serveis de telefonia mòbil i Internet.

A hores d’ara, el Panjshir continua sent l’única de les 34 províncies afganeses que no ha caigut sota el control dels talibans.