Nova York ha declarat aquest dimecres a la nit l’estat d’emergència i ha prohibit la circulació de vehicles no essencials al territori per les fortes pluges registrades en tot el nord-est dels Estats Units després de l’arribada de la tempesta Ida. Així mateix, les intenses precipitacions han portat el Servei Meteorològic dels Estats Units a emetre la nit d’aquest dimecres una emergència per inundacions sobtades per a la ciutat novaiorquesa.

«Declaro l’estat d’emergència per ajudar els novaiorquesos afectats per la tempesta d’aquesta nit. Mantinguin-se allunyats de les carreteres i evitin tots els viatges innecessaris», ha dit la governadora de Nova York, Kathy Hochul a través de les xarxes socials. L’Ida, que va arribar diumenge al sud dels Estats Units com a huracà de categoria quatre i que s’ha endut la vida d’almenys set persones, ha anat causant tornados i inundacions en la seva marxa cap al nord.

«Busquin refugi ara. Els objectes que volen són perillosos per als qui siguin al carrer. Quedeu-vos a casa seva i mantingueu-vos lluny de les finestres», ha advertit en un tuit l’Oficina d’Informació d’Emergències de la ciutat de Nova York. Centenars de vols van ser cancel·lats ahir a la nit als aeroports de Newark, LaGuardia i JFK i les inundacions van tallar grans avingudes al llarg dels diferents barris de la ciutat, incloent-hi Manhattan, el Bronx i Queens.

Central Park, a Manhattan, s’ha vist afectat per les inundacions a última hora de la nit, mentre que els serveis de trens han sigut suspesos i els carrers, inundats, han presenciat la caiguda d’arbres a causa del temporal. Anteriorment, el servei va emetre una advertència de tornado per a Manhattan i el Bronx a la ciutat de Nova York, que va expirar cap a les 21.30 hores (hora local), si bé una alerta de tornado va estar activa a tota la ciutat fins la una de la matinada d’aquest dijous.

Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat de Nova York, Bill de Blasio, ha declarat també l’estat d’emergència i ha demanat a la població que es mantingui allunyada de les carreteres i el metro. El president dels Estats Units, Joe Biden, viatjarà divendres a l’estat de Louisiana, on va tocar terra inicialment l’huracà, per observar-hi els danys i reunir-se amb líders locals.