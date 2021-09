La creació d’una força de reacció ràpida europea amb 5.000 soldats, capaç de coordinar operacions com l’evacuació de refugiats de l’aeroport de Kabul, no concita encara unanimitat, però la idea ha començat a obrir-se pas entre els Vint-i-set després de la caòtica sortida de l’Afganistan.

«Està clar per a gairebé tots els estats membres que necessitem millorar la nostra capacitat per actuar de forma autònoma quan i on sigui necessari. No hi ha alternativa. Si volem actuar autònomament i no dependre de les eleccions d’altres, encara que siguin amics i aliats, hem de desenvolupar les nostres pròpies capacitats», va resumir l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, era la reunió informal de ministres de defensa celebrada a Kranj (Eslovènia).

La idea forma part de la «Brúixola estratègica», el document cridat a servir de guia militar de la UE per definir futures amenaces, objectius i ambicions en matèria de defensa.

«No tots compartim la mateixa visió del món ni tenim la mateixa cultura. Això requereix temps. Encara no tenim una unanimitat completa. Els mentiria si els digués que avui tothom ha estat d’acord en això de manera explícita, però no importa perquè no era una reunió per prendre decisions, només un debat. L’autèntica decisió s’adoptarà al novembre», va explicar Josep Borrell. La data que s’han donat és el 16 de novembre, dia en què espera veure aprovada la nova doctrina militar.

«Espero que la discussió que hem començat sobre la brúixola estratègica hagi creat prou coneixement com per mobilitzar la voluntat dels Estats membres», va afegir, tot destacant que Joe Biden, sota la batuta del qual s’ha produït la sortida definitiva de l’Afganistan, és el tercer president -després de Donald Trump i Barack Obama- que ha advertit que els Estats Units s’estan desentenent dels conflictes del món. «És una advertència als europeus, una crida atenció al fet que assumeixin les seves responsabilitats», va opinar.