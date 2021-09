Tots els indicadors epidèmics segueixen millorant a Catalunya amb una disminució de la velocitat de propagació del virus, un menor risc de rebrot, tot i que encara és alt, menys hospitalitzats i menys defuncions, ja per sota de les 100 setmanals per primera vegada des del 15 de juliol, malgrat que encara hi ha una mitjana de 13 defuncions diàries per covid.

Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 1.016 pacients hospitalitzats per covid, 62 menys que dimecres, dels quals 351 eren a l’UCI, divuit menys que la vigília, 230 dels quals intubats i 20 connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria), la xifra de crítics més baixa des del 18 de juliol.

Els serveis d’atenció primària van fer dimecres un total de 7.404 visites a pacients relacionades amb la covid, 50 menys que dimarts i 1.500 menys que dimecres de la setmana passada.

El nombre de morts des de l’inici de l’epidèmia puja a 23.443, amb 23 morts notificats la jornada d’ahir, i amb 94 defuncions registrades els últims set dies, una mitjana de 13 òbits diaris per la malaltia, la meitat que fa dues setmanes i el nombre més baix des del 15 de juliol.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, era ahir de 147 punts, sis menys que dimecres ,però encara per sobre del llindar de 100 que indica el risc alt, i el mateix nivell de risc que hi havia el dia de la revetlla de Sant Joan, quan va començar a escalar la cinquena onada.

La velocitat de propagació del virus (Rt) s’havia reduït a 0,78, una centèsima menys que dimecres, la qual cosa vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 78 persones, és a dir, que el virus segueix contraient-se.

Des de l’inici de l’epidèmia, un total de 965.268 persones han estat diagnosticades de covid-19 per tota mena de proves a Catalunya, 1.197 ahir, mentre que els últims 7 dies han estat 6.331 els diagnosticats per PCR o test d’antígens (TA), una mitjana de 904 diaris, la meitat que fa quinze dies i ja per sota dels 1.000 per poder fer un seguiment correcte dels contactes i tallar les cadenes de transmissió.

Aquesta xifra de contagiats confirmats és gairebé nou vegades menys del pic de la cinquena onada, que van ser 51.948 positius en la setmana del 7 al 13 de juliol, és a dir, gairebé 7.500 casos diaris.