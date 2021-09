Les persones obeses tenen més risc de patir una covid greu i tenen una major prevalença entre el nombre d’hospitalitzats i d’aquells que requereixen l’ingrés a l’UCI, segons dos estudis de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca en Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol).

Una de les investigacions analitza les característiques dels pacients de covid-19 amb obesitat i sense, i l’altre estudi examina el risc de diagnòstic, hospitalització i mort amb covid-19 en funció de l’índex de massa corporal.

El primer estudi, publicat en la revista ‘International Journal of Obesity’, ha analitzat les dades de 627.044 persones diagnosticades de covid-19 entre gener i juny de 2020 a Espanya, Regne Unit i els Estats Units, a més de 160.013 persones hospitalitzades pel virus. L’estudi conclou que la prevalença d’obesitat va ser major entre els pacients hospitalitzats (39,9%) que entre el total de diagnosticats (33,1%), i que en tots dos grups, els pacients amb obesitat van ser amb major freqüència dones. A més, les persones amb obesitat ingressades eren més joves que els pacients sense obesitat.

Els investigadors han destacat que, en general, els pacients de covid-19 amb obesitat tenien condicions mèdiques prèvies i major probabilitat de presentar problemes cardiovasculars o respiratoris durant l’hospitalització, així com de requerir vigilància intensiva, en comparació dels pacients sense obesitat.

L’altre estudi de l’IDIAPJGol, que publica la revista «The Journal of Clinical Endovrinology & Metabolism», ha analitzat dades de 2.524.926 persones a Catalunya entre març i maig del 2020. Després d’un seguiment de 67 dies, 57.443 van ser diagnosticades de covid-19, 10.862 van ser hospitalitzades i 2.467 van morir. L’estudi ha comprovat que el risc de ser diagnosticat i hospitalitzat per covid-19, així com de morir després de la infecció, va ser superior en persones amb un índex de massa corporal (IMC) elevat. En comparació d’un IMC de 22, considerat saludable, les persones amb un IMC de 25 (sobrepès) i 31 (obesitat) van tenir un 10% i un 22% més de probabilitat, respectivament, de ser diagnosticades de covid-19. En el cas de l’hospitalització, el col·lectiu de persones amb sobrepès va tenir un 37% més hospitalitzats que el de les persones sense sobrepès després d’haver estat diagnosticades de covid en Atenció Primària, percentatge que va augmentar fins al 101% en persones amb obesitat.