La Fiscalia del Tribunal Suprem sosté que Joan Carles de Borbó va acumular la seva fortuna de manera il·lícita mitjançant el cobrament de "comissions i altres prestacions de caràcter similar en virtut de la seva intermediació en negocis empresarials internacionals", segons explica aquest divendres el diari El Mundo, que ha tingut accés a la comissió rogatòria que el tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, ha enviat a la justícia suïssa. El document apunta a possibles delictes de "blanqueig de capitals, contra hisenda pública, suborn i tràfic d'influències". És la primera vegada que la Fiscalia es pronuncia sobre l'origen de la fortuna del rei emèrit.

Així consta a la petició que Campos va enviar el passat 24 de febrer a l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa perquè les autoritats suïsses li remetessin informació de tots els comptes que la Fundació Zagatka –propietat del cosí del rei emèrit Álvaro de Orleans- té a aquest país.

Zagatka ha pagat les despeses del rei emèrit en els últims anys mitjançant comptes oberts a entitats com Credit Suisse o Lombard Odier. A la documentació, la Fiscalia espanyola recorda que té obertes diligències per una possible "ocultació, transformació, transmissió, conversió i\/o possessió de fons" per part del rei emèrit, i que intenta determinar "la procedència" dels diners que no ha declarat a Hisenda, així com la seva participació en els moviments dels fons.

La Fiscalia recorda que la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Espanya (Sepblac) va alertar que l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause va fer sis transferències entre 2017 i 2018 a Nicolás Murga Mendoza, que aleshores era ajudant del rei emèrit, i "part de les quantitats rebudes van ser transferides a comptes de titularitat de membres de la Família Reial".El Ministeri Públic també recorda que la fundació Zagatka tenia com a beneficiaris els tres fills del rei emèrit, Felip, Elena i Cristina, malgrat que aquests ho van deixar de ser després de la modificació del reglament de la Fundació de l'any 2018.