El govern espanyol creu que cal investigar "fins al final" per esclarir qualsevol informació sobre els comptes i suposades activitats il·lícites del rei emèrit, Joan Carles de Borbó. Així ho han apuntat tant la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, com el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tots dos han coincidit que malgrat que les informacions que apareixen als mitjans no són "agradables", cal esclarir qualsevol indici de delicte. "Investigació fins al final", ha dit la Díaz en roda de premsa, perquè "al segle XXI la transparència i la igualtat són clau" i "en una democràcia robusta cal que s'esclareixi què ha passat".

El ministre de l'Interior, també ha afirmat aquest divendres que malgrat les notícies "preocupants" que apunten a la fortuna del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, "estem en un Estat on tot ha de ser conegut i investigat". "Hem de deixar que la Fiscalia actuï i adopti les mesures necessàries i precises que consideri oportunes, s'analitzin els fets i es determinen les conseqüències que calgui".

Tots dos han fet aquestes manifestacions després que El Mundo hagi fet pública part de la documentació que la Fiscalia ha enviat a les autoritats suïsses per rebre informació sobre els comptes de l'emèrit. Entre altres, la Fiscalia apunta que Joan Carles de Borbó va acumular una fortuna il·lícita fruit de comissions internacionals.