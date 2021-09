El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va afirmar ahir que la taula de diàleg «no es devalua en cap cas ni en cap situació», en ser preguntat sobre si creu que perdrà valor si el president del Govern, Pedro Sánchez, no participa en la reunió de la tercera setmana de setembre. Ho va dir a Ginebra (Suïssa), on va viatjar al costat de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, per trobar-se amb la secretària general de la formació, Marta Rovira. El líder republicà va afirmar que, per a ERC i per a la comunitat internacional, no hi ha res devaluï la taula de diàleg, que va definir com el millor camí que tenen ara mateix per sumar forces a l’estranger.